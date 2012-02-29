ГНСУ по итогам февраля возместит малому и среднему бизнесу 116 млн. грн. НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) по итогам февраля 2012 года возместит малому и среднему бизнесу 116 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

По оперативным данным, малые и средние предприятия в течение февраля уже получили на счета более 70 млн. грн. НДС.

«Поступало немало жалоб на то, что для малого и среднего бизнеса было огромной проблемой получить возмещение НДС. Предприниматели были уверены, что государство готово прислушиваться только к крупным корпорациям. Этот стереотип постепенно разрушается - второй месяц подряд малый и средний бизнес получает эту компенсацию», - отметил председатель Госналогслужбы Александр КЛИМЕНКО.

В том числе возмещение на сумму до 1 млн. грн. в автоматическом режиме в феврале получили 126 предприятий, общий объем компенсации составил 36 млн. грн. Руководитель Налоговой призвал других предпринимателей активнее пользоваться этим сервисом. Для этого плательщик должен соответствовать критериям, определенным Налоговым кодексом. Они касаются, в частности, расхождений между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом, уровнем заработной платы.

«У нас не существует никакой дискредитации, и все наши сервисные механизмы являются открытыми как для крупного бизнеса, так и для среднего и малого. Мы всячески поддерживаем стремление бизнесменов перейти на режим автоматического возмещения, поскольку это цивилизованный метод работы, новый уровень налоговой культуры», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Напомним, что в январе 390 украинских компаний, которые имели долги по возмещению НДС на сумму до 1 млн. грн., получили 126 млн. грн.

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