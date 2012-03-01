Торги 1 марта пройдут под знаком статистических отчетов - эксперт

Торги на валютном рынке в четверг, 1 марта, пройдут под знаком отчетов по деловой активности в обрабатывающей промышленности, для пары EUR/USD особый интерес будут представлять уровни PMI в Германии и в еврозоне в целом, сообщают в FOREX CLUB в Украине.

Если оба показателя превысят прогнозы, пара EUR/USD, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может откатиться к отметке 1.3400, после чего целью становится уровень 1.3440. Однако если индекс в Германии уйдет ниже уровня 50, вероятно падение пары к отметке 1.33 с дальнейшей целью на 1.3245.

Публикуемые Великобританией данные также могут оказать влияние на GBP/USD. Если рынок вновь получит превышение прогнозов, это может поддержать укрепление пары с первичной целью на 1.5980 и далее 1.6000. Возобновление нисходящей динамики отправит пару к поддержке 1.5860.

Влияние на пару USD/JPY могут оказать данные из Китая и США. Причем очень велика вероятность продолжения укрепления пары в случае позитивных известий из обеих стран. USD/JPY первичной целью выберет отметку 81.60 и далее 82.00. В случае разочарования возможен прорыв поддержки 81.00 с дальнейшим движением к 80.60.