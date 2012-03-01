Торги по доллару на межбанке сегодня открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0020/8,0070 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2726/0,2730, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6515/10,6595. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3309/1,3311 (среда — 1,3458/1,3460).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.