Кабмин "назначил" Госпредпринимательства своим уполномоченным органом

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства станет специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам реализации регуляторной политики, разрешительной системы и лицензирования в сфере хозяйственной деятельности.

Как сообщается на официальном правительственном портале, это предусмотрено проектом указа Президента Украины «Некоторые вопросы деятельности Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства», разработанном Минэкономразвития и одобренном на заседании Кабмина 29 февраля.

Данный документ предусматривает утверждение положения о службе, которую создал Президент своим указом №1168 от 19 декабря 2011 года.

Минэкономразвития в документе четко разграничило задачи, полномочия нового ведомства, а также определило порядок деятельности службы с применением норм недопустимости дублирования функций.