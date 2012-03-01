Азаров продолжает уверять, что в Украине нет даже намеков на дефолт

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Украине нет никаких экономических оснований для угрозы дефолта.

Как говорится в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, размещенном на официальном сайте правительства, об этом украинский премьер заявил во время лекции «Как в Украине обеспечить устойчивое развитие», которую он прочитал для студентов высших учебных заведений во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

«Никакой угрозы дефолта и даже намеков на дефолт у нас нет», - отметил Н.АЗАРОВ.

Глава правительства также добавил, что снижение цены на российский газ до экономически обоснованного уровня позволит Украине выйти на положительное сальдо внешнеторгового баланса. При этом премьер еще раз напомнил, что Украина сейчас получает газ по самым высоким ценам в Европе.

«Наше отрицательное сальдо определяется, прежде всего, высокой ценой на газ. Если цена на газ будет в два раза ниже, мы получим положительное сальдо нашего платежного и торгового баланса», - отметил он.

В то же время премьер-министр заверил, что также нет никаких оснований для снижения курса национальной валюты. «Никаких оснований для девальвации курса гривни нет. У нас достаточно валютных резервов, спрос на валюту уравновешивается предложением. У нас, в принципе, нормальное соотношение нашего платежного баланса. То есть, мы в страну заводим больше валюты, чем вывозим», - сообщил Н.АЗАРОВ. Он отметил, что эти факторы нивелируются негативным сальдо внешнеторгового баланса.

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