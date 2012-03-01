Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) на сегодня решает 70% вопросов, поступающих на «горячую» линию «Пульс налоговой».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в течение первого месяца работы нового сервиса «Пульс налоговой» на горячую телефонную линию поступило 1903 обращения от плательщиков.

Среди всех замечаний и предложений 317 - относительно неправомерных действий или бездействия налоговиков.

Треть жалоб касались препятствий в пользовании сервисами электронной отчетности (104 обращения), 76 граждан возмущались организацией работы органов ГНСУ, 25 плательщиков имели претензии к проведению проверок субъектов хозяйствования.

На сегодня 70% обращений, полученных с помощью «горячей» линии, решены. Еще 85 сообщений от плательщиков находятся на рассмотрении в структурных подразделениях и территориальных органах.

Напомним, интерактивный сервис «Пульс налоговой» начал работать 25 января 2012 года. Работа «горячей» линии построена по принципу «call-back», то есть налоговики не только принимают жалобы граждан, но и сообщают заявителям о результатах рассмотрения их обращений и принятых мерах.