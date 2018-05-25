Дефолт Украины - реальность?..

И снова о дефолте… Когда говорят о его вероятности в отношении той или иной страны, специалисты ссылаются на показатели кредитно-дефолтных свопов (кредитных деривативов или соглашений). На мировом рынке считается, что они демонстрируют оценку международных инвесторов государственных ценных бумаг. Высокий показатель свопа отражает риск их непогашения. И хотя есть ряд критических замечаний, что кредитно-дефолтные свопы являются небиржевыми фьючерсными договорами, которые подвержены зависимости от спекуляций на финансовом рынке, но в целом другого более-менее понятного индикатора дефолта в мире не придумали.

На пути к Ирландии…

На конец февраля 2012 года кредитно-дефолтные свопы Украины находились на уровне 770 пунктов, что даже ниже, чем в январе - 845 пунктов. Но стоит отметить, что в первом полугодии 2011-го показатель не превышал уровень в 500 пунктов и имел тенденцию к снижению. С приходом осени свопы стали расти, достигнув пика в 1000 пунктов. Затем началось падение показателя, что продолжается и на сегодняшний день.

Если кредитно-дефолтные свопы Украины сейчас находятся на уровне 770 пунктов, то кредитно-дефолтные свопы Греции, участь которой, что довольно странно, все чаще пророчат нашей стране, находятся у отметки 12700 пунктов. Разница улавливается?..

Согласно данному показателю, вероятность дефолта Украины оценивается на уровне 41%, в то время как вероятность дефолта Греции находится у планки 93%, несмотря на принимаемые меры Евросоюзом. Вероятность дефолта Португалии - 62%, Ирландии - 39%, Венгрии - 30%, Италии - 29%, Бельгии - 23%, Пакистана - 45%, Аргентины - 43%, Венесуэлы - 42%, США - 3%.

Как видно, если и сравнивать ситуацию в Украине, то, скорее, с Ирландией, что тоже не очень радует, но и не создает ажиотаж, который явно не к месту, а также не порождает всевозможные необоснованные слухи.

До кризиса кредитно-дефолтные свопы Украины были на уровне порядка 200 пунктов. В отдельные моменты снижались до 180 пунктов. В конце 2008 года кредитно-дефолтные свопы начали резко расти и в марте 2009 года достигли уровня почти 5000 пунктов. В этот момент действительно можно было говорить, что Украина на грани дефолта. Пик опасности пройден, осталось подальше отойти от этой грани.

Спасут выборы...

Главная проблема на сегодня состоит в том, что инвесторы, которые покупают украинские еврооблигации, всегда при расчете желаемой доходности учитывают кредитно-дефолтные свопы. Украине при выходе сейчас на международный рынок с продажей еврооблигаций придется их реализовывать с доходностью около 10-12% годовых в евро, что довольно таки дорого. Еще недавно мы размещали эти ценные бумаги с доходностью порядка 6%. То есть, для продажи время явно неудачное, и это, действительно, проблема, но не вероятность дефолта.

Кроме того, погашение внешних долгов в текущем году не принесет Украине особых неудобств, как это было в 2009-ом и даже 2011-ом. До конца года мы должны погасить перед нерезидентами займы и выплатить проценты по ним на сумму около 7 млрд. долл. Причем с начала года уже выполнены обязательства перед нерезидентами на сумму более 1 млрд. долл. Большая часть «отдачи» припадет на осень-зиму.

И если с долгами перед нерезидентами все более-менее ясно, то остается загадкой, где взять валюту для оплаты импорта. Можно сколько угодно строить модели и прогнозировать снижение дефицита внешней торговли, как это делает власть, но данные на начало 2012 года не сулят планируемых успехов. Природный газ в России закупается в больших объемах и по ценам выше, чем в 2011 году (к тому же «газовый» вопрос далек от разрешения), в тот же момент стоимость металла, который занимает львиную долю экспорта, в мире падает. Скорее всего, в текущем году состоится не снижение, а рост дефицита внешней торговли, оптимистический прогноз - 10 млрд. долл. И это действительно проблема, причем хроническая - до кризиса у нас была такая же картина, но тогда дефицит перекрывал профицит по притоку зарубежных инвестиций. Покупка отечественных банков и компаний атаковала Украину, забрасывая валютой. Положение вещей сейчас круто изменилось. Инвесторы не рассматривают нашу страну как интересный объект для вложений, а усиление фискального давления с введением нового Налогового кодекса привело к тому, что иностранный бизнес начал уходить из Украины. К тому же, налоговая льгота при переводе денег в оффшоры посодействовала «перечислениям» только за 9 месяцев 2011 года украинскими компаниями и банками нерезидентам доходов по прямым инвестициям на сумму более 6 млрд. долл., в то время как за весь докризисный 2007 год данный показатель составил 2,8 млрд. долл. Прошлогодняя ситуация довольно странная – выплачено больше, чем получено. Скорее всего, тенденция сохранится.

Остается надежда на приток валюты «под выборы». Уже традиционно в этот период поступления из оффшоров растут. Как не парадоксально, но именно стремление ряда кандидатов стать народными избранниками может простимулировать украинскую экономику.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)

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