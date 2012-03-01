Доходы госбюджета в январе увеличились на 18,3%

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2012 года, по сравнению с январем 2011 года, увеличились на 18,3%, или на 3,357 млрд. грн. - до 21,709 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на Госказначейство.

В общий фонд государственного бюджета в январе поступило 18,097 млрд. грн., что на 3,4% больше планового показателя и на 15,5% - поступлений за январь 2011 года. В т.ч. в общий фонд поступило: НДС - 13,876 млрд. грн. (рост - 14,5%); акцизного налога с произведенных в Украине товаров - 2,173 млрд. грн. (рост - 1,7%); рентной платы - 1,437 млрд. грн. (рост 18,4%).

Поступления налога на прибыль в общий фонд составили 940,7 млн. грн., что на 1,6% меньше, чем за январь 2011 года. Это объясняется тем, что в январе 2012 года уплачивался налог на прибыль, полученную в IV квартале 2011 года, по ставке 23%, а в январе 2011 года - налог на прибыль, полученную в IV квартале 2010 года, по ставке 25%.

Бюджетное возмещение НДС денежными средствами за январь 2012 осуществлено в объеме 3,589 млрд. грн. Сравнительно с январем 2011 года возмещение НДС выросло на 39,6%, или на 1,018 млрд. грн.

В спецфонд госбюджета за январь 2012 поступления увеличились на 34,8% - до 3,612 млрд. грн.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь 2012 составила 27,876 млрд. грн., что на 18,3% больше аналогичного периода 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря 2011 г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год». Закон предусматривает, что доходы госбюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,821 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд. грн., и доходы специального фонда - 44,643 млрд. грн.

Расходы госбюджета будут составлять 358,010 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд. грн. и расходы специального фонда - 45,236 млрд. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 25,130 млрд. грн., а общий объем дефицита государственных финансов - 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн. грн., инфляции - на уровне 7,9%.

Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством, исходя из курса 8 грн. за один доллар.