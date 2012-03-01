Moody's ухудшило прогноз рейтингов «Ощадбанка»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ухудшило со «стабильного» до «негативного» прогноз по долгосрочным глобальным рейтингам ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») в национальной валюте «B2» по итогам финотчетности банка за 2011 год.

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, Moody`s также снизило рейтинг банка по национальной шкале с «A2.ua» до «A3.ua».

При этом рейтинг финансовой устойчивости банка подтвержден на уровне «E+» (прогноз «стабильный»), долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте «B3» (прогноз «негативный») и краткосрочные рейтинги «Not-Prime» депозитов в национальной и иностранной валютах (прогноз «негативный»).

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

Активы банка на 1 января 2012 года составили 73,97 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 58,84 млрд. грн., обязательства - 56,32 млрд. грн., уставный капитал - 14,496 млрд. грн., собственный капитал - 17,65 млрд. грн.

«Ощадбанк» в 2011 г. увеличил чистую прибыль против 2010 года на 15% – до 531 млн. грн.