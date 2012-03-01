В Украине долги по зарплате во всех секторах выросли до 12 млрд. грн. – эксперт

В Украине долги по зарплате во всех секторах возросли до двенадцати миллиардов гривень.

Об этом заявил генеральный директор Центра рыночных реформ, один из первых министров экономики в независимой Украине Владимир ЛАНОВОЙ в интервью УНИАН.

По словам эксперта, «суть модели, которую использует власть в экономике, выглядит так: жизнь в долг. Поскольку бюджет ограничен, то начинают резать выплаты, финансирование по разным направлениям. Сокращают финансирование сфер, не связанных с интересами правящего класса и их финансово-промышленных и других партнеров. У нас растут долги по заработной плате. Они достигли в бюджетной сфере одного миллиарда. А по всем секторам - до двенадцати миллиардов по Украине».

По словам В.ЛАНОВОГО, «то, что нам рассказывают чиновники и разные руководители - это очковтирательство и обоснование собственной неспособности к эффективной политике».

Госкомстат, говорит директор Центра рыночных реформ, «к сожалению, исполнитель заказа правительства, а не объективный наблюдатель, который фиксирует процессы, происходящие в стране. На протяжении десяти лет Госкомстат показывает, что темп роста всех доходов граждан в расчете на одного человека превышает рост ВВП Украины. Такого не может быть».

Эксперт заметил, что «в целом объемы госзакупок из бюджета достигли почти ста миллиардов гривень. Кому идут эти госзакупки? Для медицины? Для образования? Для культуры? Но это расходы в пределах одного-двух миллиардов. Жилищно-коммунальный сектор - еще полмиллиарда. Куда идут десятки миллиардов гривень государственных закупок? Этим монстрам, о которых я говорю? Половина оседает в карманах».

А в то же время «нам нужно развивать услуги, швейные производства, приборостроение. Нам нужны производства, где есть много работы. Плюс необходимо развитие новейших технологий, куда пойдет молодежь», - отметил В.ЛАНОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, в Украине задолженность по выплате заработной платы в январе 2012 года возросла на 6,2%, и на 1 февраля составляла 1,038 млрд. грн. По сравнению с данными на 1 февраля 2011 года, задолженность сократилась на 22,8%, отмечают в Госстате.

*** Полный текст интервью – на сайте УНИАН по адресу: http://www.unian.net/ukr/news/489148-volodimir-lanoviy-sut-modeli-yaku-vikoristovue-vlada-v-ekonomitsi-taka-jittya-v-borg.html