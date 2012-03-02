Евро подорожал на сообщениях о подписании соглашения по греческому долгу

Евро в отношении доллара вырос по итогам торгов четверга, 1 марта, на фоне сообщений о подписании министром финансов Греции Эвангелосом Венизелосом и зампредом Еврокомиссии Оли Реном соглашения, определяющего основные параметры обмена греческих облигаций и дальнейшего кредитования страны.

По итогам торговой сессии, евро укрепился к доллару до 1,3312 доллара за евро против 1,3324 доллара за евро днем ранее. К японской валюте доллар опустился до 81,11 иены за доллар с 81,15 иены за доллар к концу торгов среды. К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара практически не изменился, составив 78,80 пункта против 78,79 пункта к концу предыдущих торгов.

Окончательное одобрение соглашения Еврогруппой ожидается 9 марта, после окончания срока подачи заявок на программу обмена греческого долга, которая тесно связана с планом кредитования ЕС и МВФ.

Кроме того, Венизелос подписал с руководителем Европейского фонда финансовой стабильности Клаусом Реглингом пять документов, которые определяют основные параметры сделки с частными кредиторами по обмену греческого долга с дисконтом, передает РИА "Новости" со ссылкой на MarketWatch.

Кроме того, позитивными для евро оказались итоги размещения гособлигаций Испании. Минфин страны реализовал долговые бумаги с различными сроками погашения на общую сумму 4,5 миллиарда евро, при этом доходность долговых бумаг снизилась, а спрос инвесторов увеличился.