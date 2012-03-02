Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0250-8,0300 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0250/8,0300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2737/41, котировки по евро-гривне повысились – 10,6555/10,6640. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3268/70 (четверг — 1,3309/11).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.