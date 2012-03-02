Ромпей заявляет, что приоритетом его деятельности останется экономика

Брюссель.Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ заявляет, что в течение второго срока пребывания на этой должности его приоритетом останется экономика.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вчера вечером на заседании Европейского Совета после принятия решения об утверждении его Президентом на второй 2,5-летний срок.

"Если посмотреть в будущее, не будет сюрпризом, что моим приоритетом останется экономика. Наша экономика – это наш спасательный круг. Без сильной экономики наша социальная модель и наше благосостояние попадут под риски, и мы не сможем быть актером на мировой сцене", – сказал Г.Ван РОМПЕЙ.

Он отметил, что уже сегодня заметны первые результаты работы по стабилизации зоны евро, однако многое еще предстоит сделать, в частности, для усиления конкурентоспособности и роста занятости, увеличения инвестиций в инновации и развитие "зеленой" экономики.

"Мы должны обеспечить положительную перспективу занятости и процветания в честности и справедливости. Мы должны убедить людей в Европе, что их жертвы в эти кризисные годы не пропали даром, а ведут к тому, что еврозона, в конце-концов, станет сильнее. Это должно беспокоить нас больше всего", - заявил Президент Европейского Совета.

"Такие кризисы (как нынешний - УНИАН) никогда не должны наступить вновь", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 марта лидеры ЕС предложили Г.Ван РОМПЕЮ остаться Президентом Европейского Совета еще на один срок.

Справка УНИАН. Согласно с Лиссабонским соглашением ЕС, Президент Европейского Совета избирается на 2,5 года и не может находиться на этом посту более двух сроков.

Г.Ван РОМПЕЙ был избран Президентом в конце 2009 года, срок его полномочий должен был завершиться в мае этого года.

Теперь он будет возглавлять Европейский Совет до 2014 года.