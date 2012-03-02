Лидеры 25 стран Евросоюза подписали фискальное соглашение

Брюссель. Лидеры 25 стран - членов Европейского Союза подписали новое фискальное соглашение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, церемония подписания состоялась сегодня, в начале второго дня заседания Европейского Совета.

Перед подписанием Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отметил, что новое соглашение является важной частью стратегии ЕС по восстановлению стабильности.

“Подписание соглашения не только членами зоны евро, но 25 из 27 стран является очень актуальным заявлением о единстве”, - сказал он.

“Несмотря на все негативные процессы, это соглашение и его обязательные принципы являются сигналом о необратимости Европы”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 года были согласованы основные положения нового фискального соглашения Евросоюза. Новые правила предусматривают четкие требования к размеру дефицита бюджетов, применение механизмов балансирования бюджетов, введение санкций в случае невыполнения поставленных целей.