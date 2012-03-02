Сегодняшний день вряд ли принесет особые колебания на валютный рынок - эксперт

Сегодняшний день вряд ли принесет значительные колебания на валютном рынке, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, из данных еврозоны интерес будут представлять показатели розничных продаж Германии и PPI по Е-17 в целом. Отчеты второстепенной значимости, так что лишь значительное отклонение от прогнозов может оказать влияние на EUR/USD. Позитивные известия отправят пару к отметке 1.3370 и далее к 1.3400. В случае дальнейшего ослабления ждите пробоя 1.33 с целью на 1.3245.

Публикуемые Великобританией данные по деловой активности в строительном секторе имеют ограниченное влияние на GBP/USD. Таким образом, динамика пары будет определяться рыночными настроениями и известиями из еврозоны. В случае позитивных катализаторов можно ожидать укрепления пары с первичной целью на отметке 1.5980 и далее 1.6000. Возобновление нисходящей динамики отправит пару к поддержке 1.5860.

По прогнозу аналитиков, на пару USD/JPY может оказать влияние серия отчетов из Японии. Показатели по инфляции, рынку труда и потребительским расходам, скорее всего, подтвердят слабые темпы восстановления экономики. Если так, то пара доллар/иена двинется к отметке 81.60. В случае неожиданного позитива возможен прорыв поддержки 81.00 с дальнейшим движением к 80.60.

Позитивные рыночные настроения могут оказать поддержку AUD/USD. Китайская статистика в этом плане может оказаться решающей. Если значение PMI в сфере услуг превысит прогнозы, пара способна вернуться в область 1.0830 и далее целью станет 1.0900. При продолжении нисходящей динамики сильным уровнем поддержки может стать 1.0650.