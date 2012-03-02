Нацбанк начал процедуру ликвидации «Инпромбанка»
Национальный банк Украины своим постановлением №72 от 29 февраля со 2 марта 2012 года отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации ОАО «Инновационно-промыщленный банк» (Инпромбанк).
Об этом сообщается на сайте НБУ.Согласно сообщению, со 2 марта 2012 года прекращены полномочия временного администратора, правления (совета директоров), совета и общего собрания ОАО «Инпромбанк».
Также указывается, что ликвидатором банка назначен служащий НБУ - заместитель директора департамента - начальник управления надзора за банками 3 и 4 групп Департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора Алексей ГАЛАБУРДА.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №173 от 1 июня 2011 г. ввел временную администрацию в ПАО «Инновационно-промышленный банк» на три месяца - со 2 июня по 1 сентября 2011 года.
Временным администратором "Инпромбанка" был назначен независимый эксперт Сергей БОГАТЫРЕВ.
Постановлением №304 от 1 сентября 2011 г. НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 1 ноября 2011 года.
Постановлением №381 от 1 ноября 2011 г. НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 29 декабря 2011 года, а также освободил С. БОГАТЫРЕВА от исполнения обязанностей временного администратора банка на основании поданного заявления.
Постановлением №481 от 28 декабря 2011 г. продлил работу временной администрации в «Инпромбанке» до 1 марта 2012 года.
Справка УНИАН. «Инпромбанк» (г. Харьков) основан в 1993 году.
Кроме того, Национальный банк Украины своим постановлением №71 от 29 февраля сменил ликвидатора АКБ «Европейский».
Нацбанк прекратил полномочия ликвидатора банка Юрия СТУЛЬКОВСКОГО и назначил ликвидатором банка независимого эксперта (по договору с Национальным банком Украины) Виталия КОВАЛЕВСКОГО.
Как сообщал УНИАН, 15 мая 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в АКБ «Европейский». С 21 августа 2009 года были отозваны банковские лицензии банка и начата процедура ликвидации.
СПИСОК банков, в которых введена процедура ликвидации (состоянием на 03.02.12)