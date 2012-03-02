Нацбанк начал процедуру ликвидации «Инпромбанка»

Национальный банк Украины своим постановлением №72 от 29 февраля со 2 марта 2012 года отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации ОАО «Инновационно-промыщленный банк» (Инпромбанк).

Об этом сообщается на сайте НБУ. Согласно сообщению, со 2 марта 2012 года прекращены полномочия временного администратора, правления (совета директоров), совета и общего собрания ОАО «Инпромбанк».

Также указывается, что ликвидатором банка назначен служащий НБУ - заместитель директора департамента - начальник управления надзора за банками 3 и 4 групп Департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора Алексей ГАЛАБУРДА.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №173 от 1 июня 2011 г. ввел временную администрацию в ПАО «Инновационно-промышленный банк» на три месяца - со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Временным администратором "Инпромбанка" был назначен независимый эксперт Сергей БОГАТЫРЕВ.

Постановлением №304 от 1 сентября 2011 г. НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 1 ноября 2011 года.

Постановлением №381 от 1 ноября 2011 г. НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 29 декабря 2011 года, а также освободил С. БОГАТЫРЕВА от исполнения обязанностей временного администратора банка на основании поданного заявления.

Постановлением №481 от 28 декабря 2011 г. продлил работу временной администрации в «Инпромбанке» до 1 марта 2012 года.

Справка УНИАН. «Инпромбанк» (г. Харьков) основан в 1993 году.

Кроме того, Национальный банк Украины своим постановлением №71 от 29 февраля сменил ликвидатора АКБ «Европейский».

Нацбанк прекратил полномочия ликвидатора банка Юрия СТУЛЬКОВСКОГО и назначил ликвидатором банка независимого эксперта (по договору с Национальным банком Украины) Виталия КОВАЛЕВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в АКБ «Европейский». С 21 августа 2009 года были отозваны банковские лицензии банка и начата процедура ликвидации.

СПИСОК банков, в которых введена процедура ликвидации (состоянием на 03.02.12)