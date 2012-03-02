Госбюджет в январе сведен с профицитом 1,5 млрд. грн.

Профицит Государственного бюджета Украины в январе 2012 года составил 1,460 млрд. грн., по сравнению с дефицитом в 942,4 млн. грн. за январь 2011 года. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Общий фонд госбюджета в январе выполнен с профицитом в 211,2 млн. грн.

Доходы госбюджета составили 21,709 млрд. грн., в т.ч. общего фонда — 18,097 млрд. грн.

Расходы бюджета составили 20,131 млрд. грн., в т.ч. общего фонда — 17,917 млрд. грн.

Сводный бюджет за январь 2012 выполнен с профицитом в сумме 2,069 млрд. грн. Доходы сводного бюджета составили 27,876 млрд. грн., расходы — 25,692 млрд. грн.

В январе 2012 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 292,2 млн. грн. Погашение внутреннего долга равнялось 4,8 млн. грн., внешнего долга - 287,4 млн. грн. Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 609,3 млн. грн., в т.ч. в общий фонд - 401,4 млн. грн. На внутреннем рынке было привлечено 401,4 млн. грн., от внешних источников поступило займов на сумму 207,8 млн. грн. на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов развития.

От приватизации государственного имущества за январь 2012 г. поступило в государственный бюджет 2427,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря 2011 г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Закон предусматривает, что доходы госбюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,821 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд. грн., и доходы специального фонда - 44,643 млрд. грн.

Расходы госбюджета будут составлять 358,010 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд. грн. и расходы специального фонда - 45,236 млрд. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 25,130 млрд. грн., а общий объем дефицита государственных финансов - 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн. грн., инфляции - на уровне 7,9%.

Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством, исходя из курса 8 грн. за один доллар.