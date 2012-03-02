ГНСУ в феврале увеличила перечисление налогов в сводный бюджет до 29 млрд. грн.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в феврале увеличила перечисление налогов в сводный бюджет на 16,6%, или на 4,1 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 29 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы.

В сообщении отмечается, что, в частности, в государственный бюджет, по оперативным данным, уплачено 22,1 млрд. грн., что на 2,9 млрд. грн. (+15,4%) больше февраля 2011 года.

Поступления в местные бюджеты в феврале превысили прошлогодние на 1,2 млрд. грн. (+20,3%) и составили 6,9 млрд. грн.

Сборы платежей в общий фонд государственного бюджета составили 21,3 млрд. грн., что на 14,6% превышает показатель прошлого года. План по сбору платежей выполнен на 100,9%. Бюджет дополнительно получил 183,9 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в сводный бюджет налоговики перечислили 266,4 млрд. грн., что в 1,3 раза больше, чем за 2010 год. В государственный бюджет поступило 192,1 млрд. грн., в местные бюджеты - 74,3 млрд. грн.