Переговоры с МВФ продолжаются - Акимова

Украина продлевает вести переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша кредита.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в Харькове, сказала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Переговоры ведутся. Процесс переговоров – это долговременный процесс. Когда будут достигнуты результаты, они обязательно будут объявлены», - сказала И.АКИМОВА.

Она также отметила, что не владеет информацией о сроках назначения и возможных кандидатурах на должность министра экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ во время встречи с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карлом де ГУХТОМ заявил, что правительство подготовило для Международного валютного фонда пакет предложений по решению проблемных вопросов.

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