На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0270/8,0340 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,0250/8,0300, к 12:00 цены поднялись 8,0290/8,0340. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0270/8,0340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2737/41, к 12:00 цены снизились 0,2735/39. К закрытию цены откатились к уровню 0,2736/40. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3274 (+0,0274).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3215/1,3330. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6555/10,6640, к 12:00 цены ушли вниз 10,6395/10,6505. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6035/10,6165.