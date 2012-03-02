Украина в феврале выплатила МВФ 575 млн.долл.

Украина в феврале выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 575 млн. долл. Об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины (НБУ) Елена ЩЕРБАКОВА, сообщается на сайте регулятора.

“С февраля месяца мы начали выплаты по первому траншу stand-by суммы основного долга порядка 575 млн. долл. Мы выплатили вовремя, в срок. Никаких претензий со стороны МВФ мы не получали”, - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

Говоря о ситуации на валютном рынке в целом, как на межбанковском, так и на наличном, она назвала ее спокойной. По словам Е.ЩЕРБАКОЙ, межбанковский рынок работает в нормальном режиме, спрос и предложение находятся в пределах сбалансированности, а НБУ не проводит интервенций.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение, с чем не согласно правительство Украины.

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