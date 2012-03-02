Украина не имеет задолженности по возмещению НДС перед чешскими инвесторами - Клименко

Украина не имеет задолженности по возмещению НДС перед чешскими инвесторами.

Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Украине Иваном ПОЧУХОМ заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

«Все текущие платежи выполняются своевременно и полностью, а задолженность постоянно сокращается», - сказал он.

Председатель Государственной налоговой службы призвал предпринимательские круги Чехии к работе на украинских рынках.

«Я с уверенностью констатирую, что наша страна лишилась многих рисков для инвесторов, и прошлые опасения относительно развития бизнеса в Украине больше не актуальны», - отметил А.КЛИМЕНКО.

По данным ГНСУ, в январе- феврале 2012 года в Украине было возмещено 5,8 млрд. грн. НДС, что в полтора раза больше, чем в начале прошлого года. Доля предприятий с иностранным капиталом составила 3,4 млрд. грн., или 59%. При этом предприятиям с европейскими инвестициями возмещено 2,8 млрд. грн.

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