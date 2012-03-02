МВФ принял решение заменить руководителя миссии в Украине

Международный валютный фонд принял решение заменить главу миссии в Украине, которую на сегодня возглавляет Танос АРВАНИТИС.

Об этом УНИАН сообщил источник в финансовых кругах.

По информации источника, уже в ближайшее время новый руководитель миссии может прибыть в Украину для обсуждения вопроса о продолжении программы сотрудничества.

«Ожидается, что вскоре новый руководитель миссии приедет в Украину», - сказал собеседник агентства. При этом он не смог уточнить причины, по которым будет заменен руководитель миссии МВФ в Украине.

По неподтвержденной пока информации, новый руководитель миссии ранее занимался аналогичной работой в Беларуси (главой миссии МВФ по Беларуси на сегодняшний день является Крис ДЖАРВИС - УНИАН).

В то же время, собеседник Агентства предположил, Т.Арванитис может быть замен и на какого-либо другого чиновника Фонда в РБ. Вполне вероятно, допустил источник, что и на представителя МВФ в РБ (постоянный Представитель МВФ в Республике Беларусь Наталья Колядина будет работать в РБ до апреля с.г. В апреле истекает ее трехлетний срок пребывания в этой должности. После этого, она в начале апреля возвращается в штаб-квартиру МВФ).

Однако официально ни подтвердить, ни опровергнуть информацию относительно возможных перестановок и возможных претендентов на них агентству УНИАН пока не удалось

Напомним, миссию МВФ в Украине с декабря 2009 года возглавляет Танос АРВАНИТИС. Он был назначен на эту должность вместо Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая возглавляла миссию МВФ с конца 2008 года.

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