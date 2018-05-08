Программу сотрудничества с МВФ пролонгируют еще на год?

Программу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, срок которой истекает в конце текущего года, по всей видимости, необходимо будет пролонгировать на 2013 год. Речь о продлении будет вестись, если, конечно, Украине понадобятся кредитные средства и сторонам удастся найти компромисс, прежде всего по самому острому вопросу – повышению тарифов на газ для населения.

Если средства не будут выбраны, то сотрудничество по истечении 2,5 лет, а именно на такой период заключалась программа летом 2010 года, будет автоматически прекращено. На сегодняшний день и Президент, и премьер-министр категорически отрицают возможность повышения тарифов в 2012 году. Вместе с тем, условия Фонда для выделения последующих траншей кредита достаточно жесткие.

Только повышать…

Согласно предложениям МВФ, которыми располагает УНИАН, тариф на газ для населения (газ как товарный ресурс) должен быть повышен на 30%, а для предприятий теплокоммунэнерго - на 58%, с полным перенесением этого роста на отопительные тарифы для конечного потребителя - населения.

Кроме того, в МВФ настаивают на необходимости дальнейшего постепенного повышения цены газа на 20% до выхода, как минимум, на уровень себестоимости.

«Вместе с тем, даже после такого повышения домохозяйства и предприятия ТКЭ будут платить менее чем 25% от стоимости импортированного газа. Необходимо будет осуществлять последующее повышение тарифов на газ, причем правительство должно объявить о графике последующего 20% повышения, которое будет осуществляться раз в полгода до тех пор, пока не будет обеспечено полное возмещение себестоимости ресурса», - говорится в предложениях МВФ.

В правительстве категорически отвергают такой вариант. В частности, в Минэкономразвития, оценив предложенную МВФ схему повышения тарифов, пришли к заключению, что на нее просто «нельзя согласиться».

Министерство в комментариях, подготовленных в середине февраля для продолжения переговоров с МВФ, приводит ряд аргументов своей позиции.

«По информации НКРЭ, основания для повышения в 2012 году розничных цен на природный газ для нужд населения отсутствуют. Следует отметить, что достижение бездефицитности компании НАК «Нафтогаз Украины» должно происходить комплексно и, в первую очередь, за счет внедрения системы мер, которые приведут к повышению эффективности функционирования системы газового сектора в целом», - говорится в документе.

Минэкономразвития делает акцент на том, что параллельно с повышением тарифов на газ на 30% нужно принимать меры по улучшению ситуации в газовом секторе. Среди них: достижение меньшей зависимости от российского газа; повышение внутренней добычи, в частности, на шельфе Черного моря; экономия ресурсов; переход ТЭЦ на другие виды топлива (торф, бурый уголь); изменение схем теплоснабжения (нужно перейти со старых ТЭЦ на мини котельные, что позволит вывести из эксплуатации неэффективные ТЭЦ и на 20% сократить потребление газа).

Что же касается повышения цены газа для предприятий ТКЭ, то в комментариях Минэкономразвития подчеркивается, что пока не ясно, какой она будет в результате переговоров с Россией.

«Учитывая, что ведется переговорный процесс с Российской Федерацией относительно цены на природный газ, по которой он будет поставляться в Украину, то на сегодня невозможно прогнозировать цены на природный газ для ТКЭ”, - говорится в документе.

В правительстве считают, что МВФ недооценил его работу

Из комментариев Минэкономразвития следует, что других серьезных разногласий, как по газовым тарифам, по программе сотрудничества с МВФ, во всяком случае, у Минэкономразвития нет. Хотя стоит отметить неудовлетворенность министерства оценкой Фонда бизнес климата в Украине.

«Деловой климат ухудшился. Слабость корпоративного управления и дискриминационная избирательность применения законов вредит репутации Украины как региона, в котором можно осуществлять предпринимательскую деятельность и удерживать инвестиции», - утверждают в МВФ.

В Минэкономразвития считают, что такая оценка слишком жесткая и не учитывает проделанной правительством работы в направлении улучшения инвестиционного климата. Со стороны украинского министерства предлагается более мягкий вариант, в котором отмечен приоритет деятельности Кабмина по улучшению бизнес-климата и созданию благоприятных условий для поступления инвестиций и обеспечения ускоренного экономического роста.

«В 2011 году был достигнут ряд результатов для улучшения делового климата, в частности, в разрешительной системе, в сфере лицензирования, процедур учреждения и выхода из бизнеса, государственного надзора и контроля, развития и поддержки малого бизнеса и регуляторной политики», - говорится в предлагаемой Минэкономразвития оценке деятельности правительства.

Также в Минэкономразвития не совсем согласны с оценкой МВФ работы правительства по привлечению внешних средств.

«Внешнее финансирование бюджета из официальных источников продолжает находиться в приостановленном состоянии. Несмотря на определенные усилия, в целом осуществляемая политика не оправдала ожиданий и реформы были отсрочены», - говорится в оценке МВФ.

Процесс по привлечению средств идет, причем идет успешно, утверждают в правительстве.

«В соответствии с ратифицированными в 2011 году международными договорами по реализации приоритетных инфраструктурных проектов портфель проектов МФО в государственном секторе экономики в 2012 году увеличится вдвое (в сравнении с 2010 годом) и достигнет 5 млрд. долл. США. В 2012 году планируется привлечение дополнительного внешнего финансирования, в частности, от Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ и ЕС для «проведения ключевых реформ и поддержки развития инфраструктуры», - говорится в комментариях Минэкономразвития.

Чего ждать?

В итоге, можно рассматривать два варианта дальнейшего развития событий в отношениях Украины и МВФ. Исходя из последних заявлений власти, что при отсутствии средств Фонда в 2012 году Украина все равно найдет выход из ситуации, можно предположить, что из кредита stand-by в 15,15 млрд долл., выделенного на 2,5 года, будет использовано лишь около 3,5 млрд. долл. Остальные средства будут считаться, так сказать, «невостребованными». В итоге сотрудничество будет автоматически прекращено в конце 2012 года.

Второй вариант - продление программы сотрудничества еще на год, поскольку, заемные средства стране таки понадобятся, как бы ни говорили о вреде залезания в долги. Пролонгирование будет возможно, если Украине удастся убедить МВФ в целесообразности изменений алгоритма подхода к вопросу тарифообразования, а также в намерении выполнить намеченные планы по реформированию газового сектора.

Кстати, ключевым вопросом продолжает оставаться результат переговоров с Россией о снижении цены газа.

На днях премьер-министр Николай Азаров, общаясь с пользователями сети Facebook, ушел от прямого ответа на вопрос, планируется ли продление программы сотрудничества с МВФ. Он отметил лишь, что ее реализация может быть продолжена после результативных переговоров с РФ. Однако, по кулуарной информации, вопрос продления программы все же обсуждается как один из приемлемых.

И еще один немаловажный момент. На днях агентству УНИАН стало известно о планах МВФ заменить руководителя миссии Фонда в Украине. Причины рокировки пока неизвестны. Равно как и пока нет официального подтверждения со стороны Фонда.

В декабре 2009 года МВФ уже прибегал к такому шагу для ужесточения своих позиций в переговорах после того, как реализация предыдущей программы сотрудничества зашла в тупик из-за несогласия прежнего правительства повышать пенсионный возраст и все те же тарифы на газ. Кроме того, по неофициальной информации, МВФ перед президентскими выборами 2009 года приостановил выделение средств, чтобы не быть обвиненным в косвенной поддержке одного из кандидатов на пост главы государства. Сейчас приближаются очередные, правда, парламентские выборы. Будет ли играть политический фактор роль в отношениях Украины и МВФ на этот раз, пока точно не ясно.

Юрий Дощатов (УНИАН)

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