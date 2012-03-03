Налоговая милиция напоминает о «горячей» линии. Просит сообщать о нарушениях

Руководство налоговой милиции Украины просит сообщать о случаях вмешательство своих работников в процесс регистрации предприятий и выдачи свидетельств плательщиков НДС.

Об этом заявил начальник налоговой милиции Украины Андрей ГОЛОВАЧ, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

«Недавно мы издали приказ, запрещающий работникам налоговой милиции вмешиваться в процесс регистрации предприятий и выдачи свидетельств плательщиков НДС, - сказал А.ГОЛОВАЧ. – Это связано с несколькими причинами. Во-первых, количество правонарушений на этом этапе традиционно является минимальным. Во-вторых, налоговая милиция взяла курс на работу исключительно с крупными налогонеплательщиками, что автоматически означает режим полного содействия для сегментов малого и среднего бизнеса».

По словам А.ГОЛОВАЧА, тех, кто проигнорирует этот приказ, будут ожидать серьезные последствия. «Нами взят курс на увеличение эффективности и прозрачности в работе налоговой милиции. И пусть люди на местах не рассчитывают на то, что начальство сидит где-то далеко в Киеве. Мы найдем способ проверить работу каждого», - добавил начальник налоговой милиции.

Напомним, что специально для принятия обращений о неправомерных действиях работников Государственной налоговой службы руководством ведомства был создан интерактивный сервис «Пульс налоговой». Номер «горячей» линии: (044) 284-00-07.