Торги по доллару на межбанке на ТОМ'е открылись продолжающимся ростом котировок

В связи с тем, что во всем мире сегодня выходной день, торги по всем валютам возможны только расчетами ТОМ. Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ`е открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0260/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2720/0,2725, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5910/10,6080.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3196/1,3198 (пятница – 1,3268/1,3270).

В пятницу, 2 марта, Нацбанк на рынок не выходил.