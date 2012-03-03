Минэкономразвития снизило прогноз роста тарифов в 2012 г. с 5,9% до 5,7%

Министерство экономического развития и торговли Украины пересмотрело в сторону снижения прогноз повышения тарифов в 2012 году (кумулятивный показатель) с 5,9% до 5,7% и, соответственно, доли изменения цен (тарифов) в общем индексе потребительских цен (в процентных пунктах).

Об этом говорится в письме первого заместителя министра Минэкономразвития Вадима КОПЫЛОВА, адресованном Кабинету министров Украины, копией которого располагает УНИАН (смотреть таблицу "План-График по реализации ценовой и тарифной политики на 2012 год").

Так в документе указывается, что пересмотрен план-график реализации ценовой и тарифной политики на 2012 год. План пересмотрен во исполнение протокола совещания Минэкономразвития с главой правительства по вопросам реализации государственной ценовой и тарифной политики в 2012 году с целью соблюдения прогнозного уровня инфляции (поручение КМУ от 31 января 2012 года №4215/0/1-12). В совещании также участвовали представители Мининфраструктуры, Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) и Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) .

«В частности, повышение потребительских цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги (квартплата, водоснабжение, горячая вода, отопление и водоотвод) уменьшено с 4,0% до 2,9%, а на услуги железнодорожного пассажирского транспорта - с 21,0% до 14,3%», - говорится в письме «В связи с этим, прогнозное повышение в 2012 году потребительских цен уменьшено с 5,9% до 5,7%, а среднегодовое - с 4,0% до 3,8%».

Кроме того, сообщается, что при доработке прогноза изменения цен производителей промышленной продукции прогноз роста цен на уголь уменьшен с 13,0% до 11,2%, на электроэнергию - с 10,4% до 9,5%, тарифов на грузовые железнодорожные перевозки - с 17,8% до 12,2%.

«Прогноз повышения цен промпроизводителей в расчете декабрь 2012 года к декабрю 2011 года составлял 8,0%, а среднегодовой - 6,0%» - говорится в письме.

Стоит также отметить, что в плане-графике по реализации ценовой и тарифной политики на 2012 год не предусмотрено повышение цен (тарифов) на газ и электроэнергию.

Справка УНИАН. Согласно Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2012 год, инфляция в текущем году ожидается на уровне 7,9% (пессимистический прогноз также - 7,9%), рост цен промпроизводителей ожидается на уровне 9,7% (пессимистический прогноз - 9,4%).