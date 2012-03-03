На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0260/8,0310 грн./долл.

В связи с выходным днем на мировых рынках, торги по всем валютам были возможны только расчетами ТОМ.

Так, на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,0260/8,0330, к закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0260/8,0310 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2720/25, к закрытию цены не изменились.

Рынок евро-гривня на ТОМ’е открылся следующими индикативными котировками 10,5910/10,6080, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились 10,5900/10,6005.