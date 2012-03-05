Минфин заявляет, что предположения о гиперинфляции не имеют экономической почвы

Министерство финансов Украины заявляет, что предположения относительно гиперинфляции в Украине не имеют под собой никакой экономической почвы.

На этом акцентируется в заявлении, текст которого размещен на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что с целью обеспечения комплексного усовершенствования системы бухгалтерского учета в государственном секторе с учетом требований международных стандартов постановлением Кабинета министров еще в 2007 году утверждена Стратегия модернизации системы бухгалтерского учета в государственном секторе на 2007-2015 годы.

Одним из шагов реализации Стратегии является утверждение на протяжении 2010-2012 годов национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе. В соответствии с Бюджетным кодексом Украины их применение должно начаться с 2013 года.

С целью адаптации к социально-экономическим условиям международного стандарта бухгалтерского учета для государственного сектора 10 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции" Государственной казначейской службой был подготовлен проект 105 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции".

Как сообщалось, в пятницу, 2 марта, в эфире "Шустер Live" депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявил, что Кабинет министров разрабатывает порядок расчетов в условиях гиперинфляции, поскольку на прошлом заседании правительства было обнародовано "очень интересное постановление "О порядке расчетов в условиях гиперинфляции".

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