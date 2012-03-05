Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0260-8,0330 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги открылись следующими котировками – 8,0260/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2739/0,2744, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5905/10,6010. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3192/1,3194 (пятница, 2 марта, – 1,3196/1,3198).

В субботу, 3 марта, Нацбанк на рынок не выходил.