Всемирный банк представит новую стратегию партнерства с Украиной

Всемирный банк разработал новую стратегию партнерства с Украиной на период 2012-2016 гг., которая будет представлена Президенту, премьер-министру и главе Нацбанка Украины в ходе визита 5-6 марта в Киев вице-президента ВБ по делам Европы и Центральной Азии Лэ УЭРУ.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Согласно сообщению, новая стратегия партнерства для Украины сосредоточивает внимание на улучшении условий ведения бизнеса как для внутренних, так и для иностранных инвесторов; усовершенствовании инфраструктуры для уменьшения расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности; а также на создании условий для реформирования и привлечения частных инвестиций в развитие сельского хозяйства.

Новая стратегия ВБ также будет поддерживать органы власти в их стремлении улучшить отношения с гражданским обществом и предпринимательским сообществом, повысить уровень доверия и привлечь к поддержке реформ, чтобы сделать правительство более ответственным и эффективным.

«Группа Всемирного банка будет корректировать свой стратегический диалог, кредитование и техническую помощь в соответствии с продемонстрированной правительством преданностью реформам», - отмечается в сообщении.

В ходе своего визита Л.УЭРУ официально представит правительству Украины и партнерам-участникам программ развития нового директора ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо ФАНА, назначенного в феврале.

Справка УНИАН. С тех пор, как Украина стала членом ВБ в 1992 году, общая сумма обязательств банка перед Украиной на финансирование 39 проектов и программ превышает 7 млрд. долл. Общая сумма обязательств IFC, входящей в группу ВБ, по 63 проектам составляет 1,657 млрд. долл.

IFC также дополнительно привлекла в Украину 632 млн. долл. синдицированных кредитов.