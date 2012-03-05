Текущая неделя для доллара будет достаточно чувствительной - эксперт

Текущая неделя (5-9 марта) на валютном рынке будет достаточно насыщенной, доллар традиционно может оказаться чувствителен к данным по Индексам менеджеров по закупкам в сфере услуг (Purchasing Managers Index, PMI) от Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), намеченного на 5 марта, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, европейская валюта чувствует себя достаточно уверенно, но для дальнейшего ее роста не хватает фундаментальных предпосылок. В некоторой степени их могут создать итоги очередного заседания ЕЦБ. Однако, вряд ли стоит ожидать существенных изменений в денежно-кредитной политике регулятора и его риторике. С позиций технического анализа важным для пары, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет тестирование поддержки 1,3165, пробитие которой может открыть дорогу к отметке 1,2975.

Динамика британского фунта будет во многом определяться данными по Индексам делового оптимизма в сфере услуг (5 марта) от центра независимой финансовой информации Markit и итогами очередного заседания Банка Англии. Курс стерлинга против доллара не смог закрепиться в области сопротивления 1,5900-1,6170. Для успешного движения внутри этого коридора «британцу» необходима поддержка со стороны фундаментальных показателей, а также благоприятный внешний фон с высоким уровнем аппетита к рисковым активам. В случае продолжения падения важным уровнем поддержки станет 1,5800, преодоление которой может двинуть котировки к отметке 1,5675.

Для пары USD/JPY, в случае преодоления отметки 81,70, с позиций технического анализа появляются долгосрочные цели к отметке 84,20.