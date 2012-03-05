Межбанк: котировки по доллару и евро пошли вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги открылись следующими котировками - 8,0260/8,0330, к 12:00 цены выросли до 8,0375/8,0415 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2739/0,2744, к 12:00 сузился спрэд 0,2739/0,2743. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 29,3557 (+0,0283).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3192/1,3194, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5905/10,6010, к 12:00 цены ушли вверх 10,6010/10,6105.