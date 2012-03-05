Главой миссии МВФ в Украине назначен Джарвис

Руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине назначен Крис ДЖАРВИС вместо Таноса АРВАНИТИСА.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, переданном агентству УНИАН.

«Руководителем миссии в Украине был назначен Крис ДЖАРВИС, гражданин Великобритании. Господин ДЖАРВИС имеет большой опыт работы со странами, в которых формируется рыночная экономика. Последнее время он занимал должность руководителя миссии в Беларуси. Господин ДЖАРВИС сменит на посту руководителя миссии в Украине Таноса АРВАНИТИСА, занимавшего этот пост с начала 2010 года», - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Танос АРВАНИТИС был назначен на должность главы миссии МВФ в Украине вместо Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая возглавляла миссию МВФ с конца 2008 года.

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