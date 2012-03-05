Банки ЕС отдали на хранение в депозитарий ЕЦБ рекордные 821 млрд евро. Напряжение растет?

Европейские банки отдали на хранение в депозитарий Европейского центробанка (ЕЦБ) рекордные ?821 млрд после того, как на прошлой неделе ЕЦБ выдал второй транш кредита банкам Евросоюза, страдающим от кризиса, пишет The Financial Times.

Некоторые предполагают, что растущее количество средств, отданных в депозитарий ЕЦБ, свидетельствует о рыночной напряженности и стремлении банков к обеспечению безопасности своих средств.

Выделение первого трехлетнего кредита в размере ?482 млрд банкам ЕС в декабре 2011 года, которые банка использовали для рефинансирования долга, помогли повысить настроение на рынке, отмечает издание.

В минувшую среду ЕЦБ провел второй трехлетний аукцион и предоставил 800 банкам Евросоюза кредиты на общую сумму ?529 млрд под низкий процент.

В общей сумме банки-кредиторы взяли у ЕЦБ более ?1 трлн займа.