На межбанке торги закрылись котировками 8,0350/8,0395 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0260/8,0330, к 12:00 цены выросли - 8,0375/8,0415. К закрытию торгов ценовые уровни откатились до 8,0350/8,0395 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2739/44, к 12:00 сузился спрэд 0,2739/43. К закрытию цены понизились до 0,2738/42. В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3250 (-0,0024).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3160/1,3210. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5905/10,6010, к 12:00 цены ушли вверх 10,6010/10,6105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,5960/10,6060.