Суд признал правомерными претензии к Тимошенко по неуплате налогов по карточкам Somolli

Высший административный суд Украины признал правомерными претензии Генеральной прокуратуры Украины и Государственной налоговой администрации к экс-премьер-министра Украины, бывшего руководителя корпорации ЕЭСУ Юлии ТИМОШЕНКО относительно неуплаты ею налогов при использовании в 1990-х годах средств с кредитных карточек компании Somolli Enterprises Limited.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление в ее резолятивной части объявил сегодня председательствующий судья Александр НЕЧИТАЙЛО, оставив таким образом без удовлетворения жалобу Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвоката Бориса НЕЧИПОРЕНКО на решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которыми было отменено и признано правомерным отмену решения Шевченковского районного суда Киева от 1 февраля 2005 года о закрытии производства по делу относительно средств с карточек Somolli Enterprises Limited.

«Кассационную жалобу ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны оставить без удовлетворения. Постановление Киевского апелляционного административного суда и постановление Окружного административного суда Киева оставить без изменений», - отмечается в резолюционной части постановления ВАСУ.

При этом в документе отмечается, что полный текст судебного решения суда кассационной инстанции будет объявлен через 5 дней, в соответствии с законодательством, постановление вступает в силу с момента объявления, однако может быть обжаловано.

Следует отметить, что судья А.НЕЧИТАЙЛО был судьей-докладчиком в ВАСУ в феврале 2010 года при рассмотрении жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на решение ЦИК о признании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины по результатам выборов.

Комментируя постановление ВАСУ, адвокат Б.НЕЧИПОРЕНКО в интервью журналистам сказал: «Это решение в очередной раз подтвердило, что правосудия в Украине нет».

Вместе с тем, он заметил, что сторона защиты, получив мотивировочную часть постановления и изучив ее, определится с подачей соответствующей жалобы в Верховный Суд.

Адвокат добавил, что сторона защиты также изучит аналогичные решения ВАСУ относительно применения при вынесении решения норм действующего законодательства, поскольку есть сомнение, что в разных случаях в аналогичных делах законодательство применяется неоднозначно или выборочно.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО подал в ВАСУ кассационную жалобу на постановления окружного и апелляционного административных судов столицы, которые признали незаконным решение Шевченковского районного суда Киева о закрытии уголовного дела об использовании Ю.ТИМОШЕНКО банковских кредитных карточек компании Somolli Enterprises Limited.

По словам адвоката, в жалобе он, в частности, указывает, что основание для возобновления рассмотрения дела по новым обстоятельствам не отвечает действительности, поскольку все обстоятельства этого дела уже были известны ранее и рассматривались судом первой инстанции.

Справка УНИАН. 20 октября 2011 года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам разворовывания бюджетных средств на сумму свыше 25 млн. грн. и уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 20 млн. грн. путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и укрывательства от налогообложения доходов от деятельности ее оффшорной компании Somolli Enterprises Limited.

В Генпрокуратуре настаивают, что Верховный Суд Украины в 2005 году по сути не рассматривал решение о закрытии уголовных дел, в удовлетворении ходатайств защитника Виктора ШВЕЦА в интересах Ю.ТИМОШЕНКО и других были отказаны.

28 октября 2011 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о возобновлении сроков на кассационное обжалование постановлений этого же суда о закрытии уголовных дел в отношении нескольких соучастников бывшего президента корпорации «Единые энергетическая системы Украины» Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.