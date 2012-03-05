Вице-президент ВБ: повышение уровня выборки денег до 18% - прорыв в отношениях с Украиной

Вице-президент Всемирного банка Филипп Лэ УЭРУ называет прорывом в отношениях Украины и Всемирного банка повышение уровня выборки денег до 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Он отметил, что, выступая на совете исполнительных директоров Всемирного банка, когда принималась новая стратегия партнерства с Украиной, он был горд сообщить, что стороны очень серьезно подняли процент выборки средств благодаря совместным усилиям.

«Это очень серьезный шаг… Мы смогли впервые за всю 20-летнюю историю сотрудничества Украины и Всемирного банка достичь 18% выборки… Это прорыв», - сказал Ф.УЭРУ.

При этом он напомнил, что ранее в среднем этот процент составлял 7-8%.

Как сообщал УНИАН,Всемирный банк разработал новую стратегию партнерства с Украиной на период 2012-2016 гг., которая будет представлена Президенту, премьер- министру и главе Нацбанка Украины в ходе визита 5-6 марта в Киев вице-президента ВБ по делам Европы и Центральной Азии Лэ УЭРУ.

Новая стратегия партнерства для Украины сосредоточивает внимание на улучшении условий ведения бизнеса как для внутренних, так и для иностранных инвесторов; усовершенствовании инфраструктуры для уменьшения расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности; а также на создании условий для реформирования и привлечения частных инвестиций в развитие сельского хозяйства.

Новая стратегия ВБ также будет поддерживать органы власти в их стремлении улучшить отношения с гражданским обществом и предпринимательским сообществом, повысить уровень доверия и привлечь к поддержке реформ, чтобы сделать правительство более ответственным и эффективным.

Справка УНИАН. С тех пор, как Украина стала членом ВБ в 1992 году, общая сумма обязательств банка перед Украиной на финансирование 39 проектов и программ превышает 7 млрд. долл. Общая сумма обязательств IFC, входящей в группу ВБ, по 63 проектам составляет 1,657 млрд. долл.

IFC также дополнительно привлекла в Украину 632 млн. долл. синдицированных кредитов.