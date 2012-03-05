Азаров поблагодарил Всемирный банк...

Правительство Украины поддерживает инициативу Всемирного банка относительно подготовки в 2013-2014 годах инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время представления нового Директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо ФАНА.

Он выразил благодарность ВБ за сотрудничество и утверждение Стратегии партнерства с Украиной на 2012-2016 годы.

"Я хочу поблагодарить Всемирный банк за утверждение Стратегии партнерства с Украиной на 2012-2016 годы. Мы также приветствуем решение об открытии кредитной линии на энергосбережение и благодарны за решение дополнительно предоставить кредит на 150 миллионов долларов для проекта поддержки украинского экспорта", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что приоритетными проектами со стороны правительства для финансирования ВБ в 2012-2016 годах будут проекты в агропромышленном комплексе, машиностроении и проекты в сфере энергосбережения.

В свою очередь, вице-президент ВБ в Европе и Центральной Азии Филипп Лэ УОРУ поблагодарил правительство за то, что впервые за 20 лет сотрудничества с Украиной достигнута рекордная выборка кредитных средств (до 18% - УНИАН).

"Благодаря вашей работе впервые за двадцать лет мы достигли рекордных показателей выборки средств, и это в начале года. Это рекорд, такого в Украине еще не было. Я прекрасно понимаю, что такие вещи сами по себе не происходят. За этим стоит большая работа вашей команды и нашей команды", - сказал вице-президент ВБ.

В то же время он отметил, что доволен макроэкономической ситуацией в Украине и, в частности, ростом ВВП в 5,2% в 2011 году и снижением уровня инфляции.

Вице-президент ВБ добавил, что банк поддерживает реформы, которые проходят в Украине.

"Мы полностью поддерживаем стратегию реформ Президента Украины, реформы уже начали воплощаться. Сейчас главнее всего – продолжить воплощение реформ, и мы будем калибровать нашу помощь, в зависимости от скорости преобразований", - подчеркнул Ф. УОРУ.

Он констатировал, что 2012 год будет достаточно сложным для мировой экономики, а потому необходимо сосредоточить усилия украинской власти для достижения позитивных макроэкономических показателей.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие три года Всемирный банк (ВБ) планирует выделить Украине 1,150 млрд. долл. Это предусмотрено в Стратегии партнерства с Украиной (СПУ) на 2012-2016 гг., обнародованной на сайте ВБ. В документе указывается, что единственным кредитом, который должен быть выделен Украине в 2012 году, является дополнительное финансирование Второго проекта развития экспорта в сумме 150 млн. долл., которое было утверждено в августе 2011 года.

Кредитная программа на 2013-2014 финансовые годы предусматривает оказание поддержки базового уровня в сумме около 500 млн. долл. в год в форме инвестиционных займов.

Запланированная программа инвестиционных проектов предусматривает следующий проект улучшения автодорог и безопасности движения, дополнительное финансирование для Проекта развития системы государственной статистики (оба проекта предусмотрены на 2013 финансовый год) и второй проект развития городской инфраструктуры (2014 финансовый год). Кроме того, предусмотрена новая операция (2014 финансовый год) для поддержки расширения программ адресной социальной помощи.

В зависимости от успехов в соблюдении программы секторных реформ, согласованной правительством Украины, Европейской Комиссией и международными финансовыми организациями, в 2014 финансовом году может быть одобрен Проект повышения эффективности и модернизации газового сектора.

В 2015-2016 гг., возможно, будет предусмотрено дополнительное инвестиционное финансирование в следующих сферах: содействие транспорту и торговле; энергоэффективность и энергетическая безопасность; коммунальные услуги и управление; услуги и финансирование в секторе здравоохранения; развитие частного сектора и повышение конкурентоспособности и доступа к финансированию.