Запрет на приобретение чиновниками дорогостоящих авто продлили до 2014 года

Кабинет министров до 2014 года продлил действие постановления об экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание органов государственной власти и других государственных органов, которым запрещено приобретение дорогостоящих автомобилей для чиновников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 5 марта.

Также установлено ограничение на приобретение других товаров, в частности, мебели, ноутбуков, мобильных телефонов, проведение ремонтов в кабинетах за счет средств общего и специального фондов государственного бюджета. «Словом, все расходы из государственной казны будут жестко контролироваться. Любые попытки должностных лиц нарушить «правило жесткой экономии» будут пресекаться, а виновные - привлекаться к ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Пресс-служба напоминает, что было прекращено несколько попыток чиновников нарушить запрет правительства на приобретение дорогостоящих автомобилей.

“В последнее время несколько попыток чиновников покататься на дорогих авто не только были пресечены, но и за свою тягу к роскоши любители жить на широкую ногу за казенные средства поплатились должностями”, - говорится в сообщении.

В частности, в ноябре уволен с работы руководитель Харьковского государственного предприятия «Теплоэлектроцентраль-2 Эсхар», который собирался купить автомобиль BMW X5; в декабре 2011 года за приобретение дорогого автомобиля уволен начальник одного из управлений Донецкого горсовета; в феврале 2012 года – директор и главный бухгалтер лесничества ГП «Клесовское лесное хозяйство» Ривненской области.

Минэкономразвития на протяжении ноября-декабря 2011 года выявило 32 факта нарушения распорядителями государственных средств требований постановления Кабмина «О предельных суммах расходов на приобретение автомобилей, мебели, другого оборудования и оснащения государственными органами, а также учреждениями и организациями, которые содержатся за счет государственного и местных бюджетов».

Предотвращено неэффективное использование государственных средств на сумму более 18 млн. грн. Все материалы относительно нарушения правительственного постановления переданы в Генпрокуратуру.