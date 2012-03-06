Цены на золото обвалились на статданных из Европы, США и КНР

Стоимость золота на торгах в понедельник, 5 марта, снизилась на фоне неоднозначной статистики из США и Европы, а также экономических прогнозов из Китая.

Так, апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 0,3% - до 1703,9 доллара за тройскую унцию.

В течение торгов понедельника инвесторы имели возможность отыграть статданные из Европы, согласно которым композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по окончательной оценке, снизился в феврале до 49,3 пункта с 50,4 пункта в январе. Аналитики ожидали сохранения индекса за февраль на первоначальной отметке в 49,7 пункта.

Кроме того, не порадовало инвесторов заявление премьера Китая Вэня Цзябао, огласившего ранее пересмотренный в сторону понижения до 7,5% с 8% прогноз по ВВП страны на 2012 год.

В то же время лучше прогнозов оказались статданные из США. Так, объем промышленных заказов в США в январе 2012 года снизился на 1,0% по сравнению с декабрем 2011 года и составил 462,58 миллиарда долларов. Аналитики при этом полагали, что показатель снизится на 1,5% после роста на 1,1% в декабре 2011 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале увеличился на 0,5 процентного пункта - до 57,3% с 56,8% в январе, хотя прогнозировалось снижение показателя до 56,2%, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство MarketWatch.