На сегодня есть вероятность возврата пары EUR/USD в отметке 1.33 - эксперт

Пара EUR/USD на торгах во вторник, 6 марта, может вернуться к отметке 1.33 с дальнейшей целью 1.3350, при прорыве ближайшей поддержки вероятно движение к 1.3150, после чего дальнейшей целью станут 1.31 и 1.3035, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, Великобритания не публикует сегодня никаких отчетов, поэтому динамка GBP/USD будет определяться рыночными настроениями. Если пара продолжит рост, возможен прорыв 1.59 с дальнейшей целью 1.5960. При возобновлении нисходящей динамики пара двинется к поддержке 1.5800, а после пробоя целью станет 1.5760.

Влияние на пару USD/JPY могут оказать данные из Австралии. Сегодня РБА объявит свое решение по ставкам. Неизменный уровень может оказать поддержку спроса на рискованные активы, тем самым оказывая давление на иену. Если так, USD/JPY вернется к поддержке 81.00 с дальнейшим движением к 80.00 в случае пробоя.