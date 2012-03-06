Вопрос монетарного союза Беларуси и России не обсуждался с миссией МВФ

Минск. Вопрос о переходе на единую валюту с Российской Федерацией на повестке дня в Беларуси пока не стоит, и во время нынешней миссии МВФ не обсуждался.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил на брифинге по итогам работы миссии МВФ ее глава Крис ДЖАРВИС.

«Во время нынешней миссии вопрос монетарного союза Беларуси и России не обсуждался. Поэтому я не думаю, что данный вопрос стоит на повестке дня у правительства и Национального банка. Это очень большой вопрос, и если бы он обсуждался, то для этого потребовался бы значительный объем предварительной работы», - подчеркнул К. ДЖАРВИС.

Он отметил, что мировой опыт показывает, насколько важно предварительное изучение подобных вопросов.

«Возможное вхождение в валютный союз – это очень серьезный вопрос. По опыту еврозоны можно судить, какие проблемы могут возникнуть, если до конца не прорабатывать все нюансы таких серьезных решений», - сказал К. ДЖАРВИС.

Как сообщал УНИАН, К. ДЖАРВИС, возглавлявший обзорную миссию МВФ, которая работала в Беларуси с 22 февраля по 6 марта, назначен руководителем миссии МВФ в Украине вместо Таноса АРВАНИТИСА.

Справка УНИАН. Беларусь планировала внедрить жесткую привязку курса белорусского рубля к российскому рублю с 1 июля 2004 года, что должно было предшествовать переходу страны на российский рубль с 1 января 2005 года. Однако в дальнейшем стороны согласились с необходимостью отложить этот шаг до 1 января 2006 года из-за несвоевременной подготовки соответствующих экономических условий.

В декабре 2008 года премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ инициировал ускорение перехода на российский рубль во взаимных расчетах с Россией. «Пришло время быстрых решений, если мы решение принимаем, то зачем нам рассчитываться через американскую банковскую систему? Еще в начале кризиса, в начале осени инициатива использовать российский рубль как региональную валюту обсуждалась президентами наших стран», - сказал он.

Также, недавно тогда премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявлял, что в вопросе общей валюты России и Беларуси не достигнуто договоренностей.

«Надо честно сказать, что в экономической области мы с Беларусью не смогли договориться до тех степеней интеграции, которых бы нам хотелось. Например, мы не смогли договориться с нашими белорусскими друзьями по созданию общей валюты», - отметил В.ПУТИН.

Он добавил, что белорусская сторона стала выдвигать условия, которые не реализуемы для российской экономики. «Мы не можем иметь два эмиссионных центра, то есть банка, который печатает деньги и там и там», - подчеркнул В.ПУТИН.