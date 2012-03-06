Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги открылись ростом котировок – 8,0360/8,0430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2725/29, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6010/10,6145. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3195/97 (понедельник — 1,3192/94).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.