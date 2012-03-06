Торги на межбанке открылись ростом котировок
10:50, 06 марта 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги открылись ростом котировок – 8,0360/8,0430 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2725/29, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6010/10,6145. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3195/97 (понедельник — 1,3192/94).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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