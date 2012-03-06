Дефицит платежного баланса Украины в январе составил 0,89 млрд. долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины (предварительные данные) в январе 2012 года составил 0,889 млрд. долл. по сравнению с профицитом 0,260 млрд. долл. в январе 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Профицит текущего счета в январе 2012 г. составил 0,395 млрд. долл. по сравнению с 0,336 млрд. долл. в январе 2011.

Счет операций с капиталом и финансовых операций в январе т.г. был дефицитным - 1,284 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 0,76 млн. долл. в январе 2011 года. В частности, профицит счета операций с капиталом в январе 2012 г. составил 16 млн. долл., дефицит финансового счета - 1,3 млрд. долл.

Справка УНИАН.Дефицит платежного баланса Украины в 2011 году составил 2,448 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд. долл. в 2010 году.