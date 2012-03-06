Инфляция в Украине в феврале составила 0,2%

Инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в феврале 2012 года к январю 2012 года выросли на 0,3% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года выросли на 0,6%), в частности, на продукты питания – на 0,3% (снижение на 0,5%). Цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 0,1% (рост на 2,3%), в том числе на хлеб – не изменились (рост на 11,1%), макаронные изделия – выросли на 0,2% (рост на 8,2%); цены на мясо и мясопродукты – не изменились (рост на 12,7%), на рыбу и рыбопродукты – выросли на 0,7% (рост на 8,9%), на молоко, сыр и яйца – снизились на 0,6% (рост на 7,2%), в том числе на молоко – на 0,1% (рост на 2,6%), сыр и творог – не изменились (рост на 6,1%), на яйца – снизились на 3,8% (рост на 15,9%); на масло и жиры цены выросли на 0,1% (рост на 5%), в том числе на масло сливочное – снизились на 0,3% (рост на 2,9%), масло подсолнечное – на 0,5% (рост на 3,1%), на другие пищевые животные жиры – выросли на 1,7% (рост на 11,2%).

Цены на фрукты в феврале 2012 года к январю 2012 года выросли на 5,2% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – снижение на 2,3%). На овощи цены выросли на 1,4% (снижение на 47,6%). Цены на сахар снизились на 2,8% (снижение на 26%), на безалкогольные напитки – выросли на 0,4% (рост на 13,3%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в феврале 2012 г. к январю 2012 г. подорожали на 0,5% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 8,6%), цены на одежду и обувь снизились на 0,8% (снижение на 0,1%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в феврале 2012 года к январю 2012 года подорожали на 0,3% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 5,5%), в том числе квартплата снизилась на 0,3% (рост 15%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 0,1% (рост 3,3%), канализацию – выросли на 0,4% (рост 8,4%), воду – 0,5% (рост 7,7%), цены на электроэнергию – не изменились (рост 15,1%), на природный газ остались без изменений (не изменились), на горячую воду и отопление – выросли на 0,9% (рост 2,4%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в феврале 2012 г. к январю 2012 года выросли на 0,1% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 3,1%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 0,1% (рост 3,7%), домашний текстиль – на 0,3% (рост 4,6%), бытовая техника – снизились на 0,3% (не изменились).

Стоимость услуг здравоохранения в феврале 2012 г. к январю 2011 года выросла на 0,4% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 5,7%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 0,4% (рост 5,6%), амбулаторные услуги подорожали на 0,7% (рост 6,5%).

Цены в сфере транспорта в феврале 2012 г. к январю 2012 года выросли на 0,1% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 15,6%), в том числе на покупку транспортных средств – снизились на 0,2% (рост 2,9%), на топливо и масла – выросли на 0,2% (рост 18,9%); транспортные услуги подорожали на 0,2% (рост 17,7%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт – не изменились (рост 5,4%), пассажирский автодорожный транспорт – выросли на 0,2% (рост 19,4%).

Цены в сфере связи в феврале 2012 г. к январю 2012 года не изменились (в феврале 2012 года к февралю 2011 года выросли на 3,6%), также не изменилась стоимость телефонных и телефаксовых услуг (рост на 4,1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в феврале т.г. выросли на 0,3% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост 2,6%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в феврале 2012 г. на 0,4% (снижение на 3,5%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 0,7% (рост 6%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 0,5% (рост 4,9%).

Цены в сфере образования в феврале 2012 г. к январю 2012 г. выросли на 0,6% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост 5,9%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 2,8% (рост 8,9%), среднее образование – на 0,1% (рост 8,1%), стоимость высшего образования не изменилась (рост 4,7%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в феврале 2012 г. к январю 2012 года выросла на 0,2% (рост 6,7%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, в 2010 году в целом – 4,6%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.