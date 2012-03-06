Золотовалютные резервы НБУ продолжают сокращаться

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в феврале 2012 года сократились на 1%, или на 315,4 млн. долл., – до 31,048 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Также сообщается, что в феврале 2012 года поступления иностранной валюты от нерезидентов продолжали превышать валютные переводы в их пользу - чистый приток валюты на счета резидентов составил почти 1,8 млрд. долл. (в эквиваленте).

НБУ отмечает, что среднедневной спрос на межбанковском валютном рынке по сравнению с январем уменьшился по безналичным операциям на 2,8%, а предложение увеличилось на 2,1%, что способствовало снижению чистого спроса на иностранную валюту более чем в два раза. При этом, по наличным операциям спрос и предложение уменьшились на 13,1% и 0,6% соответственно, а чистый спрос - на 36,1%.

В феврале НБУ осуществлял интервенции, как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Отрицательное сальдо интервенций по итогам прошлого месяца составило - 113,4 млн. долл. (в эквиваленте). «Указанные объемы учитывают операции по поддержке Нацбанком платежей НАК «Нафтогаз Украины» по ее внешним контрактам, что способствовало своевременной оплате за импортированный в январе природный газ с одновременным сохранением прогнозируемой курсовой динамики гривни» - говорится в сообщении НБУ.

С начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины гривня укрепилась относительно доллара США по безналичным операциям на 0,37% - до 7,9997 грн./долл. США, а по операциям продажи наличного доллара США - на 0,51% - до 8,0172 грн./долл. США.

Официальный курс гривни относительно доллара США за февраль повысился на 0,04% - до 7,9867 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля обесценился на 2,59% (10,7453 грн./евро) и на 4,85% (2,7588 грн./10 рублей) соответственно.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы НБУ в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд. долл., – до 31 млрд. 794,59 млн. долл.

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