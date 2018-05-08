В чем корни налогового «урожая»?

Означает ли ощутимое увеличение налоговых поступлений, что в Украине растет фискальное давление? Как оценивают в деловых кругах попытки ГНСУ наладить диалог с бизнесом? Правильнее всего настроения и ожидания предпринимательства будет охарактеризовать как «сдержанный оптимизм». Говорить, что усилия налогового ведомства окончательно растопили лед в отношениях, было бы преждевременно. Но не замечать того, что этот лед все-таки таит, тоже нельзя…

Пока констатировать можно только одно: Государственная налоговая служба в прошлом году успешно справилась с одной из своих основных задач – наполнением бюджета. В 2011 году, по сравнению с 2010-ым, поступления увеличились на треть, или на 60 млрд. грн. Как сказал глава ведомства Александр Клименко, его подчиненные «дали стране еще один квартальный бюджет».

При этом отметим, что номинальный рост ВВП составил только 5,2%, о чем еще в январе сообщил общественности премьер-министр Николай Азаров.

Темпы роста налоговых поступлений значительно опережают номинальное повышение экономической активности. С этим фактом никто не спорит. Разночтения начинаются, когда эксперты говорят о причинах этой диспропорции.

Одни специалисты винят ГНСУ в увеличении фискального давления, исходя из того, что в наших реалиях это до сих пор был самый привычный государственному аппарату метод увеличения сборов в казну.

С другой стороны, руководители налоговой службы акцентируют, что 96% налогов, по их внутренним данным, сегодня уплачиваются добровольно, а не вследствие применения штрафных санкций или принудительных начислений.

Кроме того, Клименко постоянно подчеркивает инновационность и высокую эффективность новых методов борьбы с теневой экономикой. Оценки объема «тени», как известно, варьируются в довольно широком диапазоне - от 30 до 70%. Выведенные в легальный оборот капиталы, - безусловно, плюс.

Одновременно с этим в Государственной налоговой службе указывают на значительное сокращение количества проверок. В 2012-ом их предусматривается не более 8 тысяч. Таким образом, с 2010 году инспекторы станут навещать предпринимателей втрое реже.

Однако пока говорить о стремительном улучшении в налоговой сфере, видимо, рано. Во всяком случае, международные рейтинги - от Doing business report Всемирного банка до Индекса инвестиционной привлекательности Европейской бизнес-ассоциации (EBA) - не относят Украину к лидерам в этой области.

Налоговая служба, в свою очередь, декларирует готовность к диалогу и сотрудничеству с бизнесом. Представители ГНСУ неоднократно призывали предпринимателей к совместной работе над повышением качества бизнес-климата и намекали на улучшение имиджа страны в глазах экспертного сообщества и инвесторов. Были ли они услышаны? Кем является для украинского бизнесмена налоговик – консультантом и помощником, предоставленным государством, или же безжалостным мытарем, взимающим свою «десятину»?

В деловых кругах дают понять, что стремление налоговой службы найти общий язык с бизнесом, по крайней мере, не осталось без внимания. «Мне нравится это стремление изменяться, модернизироваться, умение слушать критику, воспринимать и строить конструктивный диалог. Ведь на самом деле существует пропасть между плательщиками налогов и представителями налоговых служб, как и недоверие друг к другу. Поэтому для того, чтобы эту пропасть устранить, нужно обеим сторонам делать шаг навстречу. И налоговая свой шаг делает. Другой вопрос: готов ли бизнес сделать шаг навстречу, или он будет по-прежнему выстраивать работу с теневыми схемами?», - отмечает глава правления общественной организации «Совет независимых бухгалтеров и аудиторов» Елена Макеева.

Бизнесмены, как известно, люди в большинстве своем недоверчивые и осторожные. Особенно в том, что касается их денег. Словами их убедить тяжело, они привыкли верить поступкам. С этой точки зрения наиболее результативным и наглядным свидетельством того, что налоговая служба действительно стремится внедрить единые правила для всех, тем самым облегчив жизнь налогоплательщикам, в бизнес-среде считают масштабные меры по улучшению администрирования одного из самых проблемных налогов – НДС.

Статистика свидетельствует, что украинские предприятия оценили автоматическую систему возмещения этого налога. В начале прошлого года, когда «автомат» только заработал, по этому алгоритму 24 плательщика получили полмиллиарда гривен компенсации. В конце 2011-го – 326 плательщиков и 16 млрд. грн.

Как выяснилось впоследствии, самым серьезным препятствием были не трудности с выполнением необходимых формальностей (хотя и здесь хватало проблем), а всеобщая убежденность в том, что такая удобная схема – только для «своих», и тем, кто не входит в гипотетический пул избранных, «ловить там нечего». Выросший в специфических отечественных условиях бизнес до сих с трудом может поверить, что бывают хорошие вещи, доступные всем, кому это положено по закону.

«Когда это начиналось, конечно, было впечатление, что эти компании - избранный список. Если посмотреть карту, большинство из них было в восточной Украине. Но впоследствии набирались компании в данный перечень, и он расширялся. Я знаю лично компании, которые нормально работают и без проблем получают НДС в автоматическом режиме», - отмечает генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы «Эксперт» Дмитрий Алексеенко.

Добавило очков государству и возвращение старых долгов. В прошлом году налоговики провели серьезную работу по ликвидации остатка невозмещенного НДС, сократив его за год на 6,5 млрд. грн. - до 4,6 млрд. грн.

Наконец, произошли изменения и в процедуре регистрации плательщиков НДС. Помимо того, что ГНСУ изрядно сократила список необходимых документов, еще и налоговая милиция объявила о своем невмешательстве в данный процесс.

«Как мне известно, сейчас ситуация действительно улучшается. Члены нашей организации отмечают, что с первого раза получают свидетельство плательщика НДС, и вообще данный процесс стал более спокойным», - подчеркивает Макеева.

Готова ли налоговая на дальнейшие уступки, чтобы процессы, происходящие в украинской экономике, становились «более спокойными»? Ожидания по этому поводу в деловой среде скорее оптимистичные. «К нам не поступали в течение последнего времени какие-либо обращения налогоплательщиков о том, что идет усиление налогового давления, жалоб на это я не слышала», - утверждает советник президента Ассоциации налогоплательщиков Украины Анна Белоцерковская.

Стоит отметить, что и крупных протестных выступлений предпринимателей после нашумевшего «налогового Майдана» в Украине не было, хотя многие оппозиционные политики обещали повторение таковых. Пока налоговая служба как один из основных регуляторов бизнес-климата ухитряется находить взаимопонимание с плательщиками.И если государство удержится от резких движений, этот хрупкий баланс, возможно, удастся сохранить.

Иван Кучеренко