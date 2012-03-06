Налоговики: 665 предприятий пополнят перечень получателей НДС в автоматическом режиме

Государственная налоговая служба Украины ожидают, что количество предприятий, получающих налог на добавленную стоимость в автоматическом режиме, в ближайшее время вырастет на 665.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В ГНСУ отметили, что 665 предприятиям необходимо сделать один шаг для того, чтобы получать НДС «автоматом» - повысить зарплату своим работникам.

Напомним, что в прошлом году 326 плательщиков «автоматом» получили на счета 15,9 млрд. грн. НДС. Половину этой суммы получили иностранные компании с европейскими инвестициями.

В 2012 году в автоматическом режиме 290 предприятий уже получили 4,2 млрд. грн.

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