Столичные налоговики увеличили перечисления в госбюджет на 37% — до 4,3 млрд. грн.

Столичные налоговики в январе-феврале 2012 года перечислили в государственный бюджет 4,28 млрд. грн. налогов и сборов, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Председатель ГНСУ в г. Киев Ирина НОСАЧЕВА отметила, что поступления от акцизного налога с произведенных в Украине товаров увеличились в 3,7 раза, на 48% вырос показатель уплаты НДС, на 43% - налог на прибыль и более чем на 25% - налог на доходы физических лиц.

В бюджет Киева в течение отчетного периода столичные налогоплательщики перечислили 1,087 млрд. грн. налогов и сборов, что на 10%, или на 94 млн. грн., больше, по сравнению январем-февралем прошлого года.

В целом, в январе-феврале т.г. столичные налоговики обеспечили поступления в сводный бюджет в сумме 5,368 млрд. грн.

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